«Фиорентина» — «Кремонезе»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Кубка Италии!

27 апреля пройдёт ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Кремонезе». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

«Фиорентина» создала себе неплохой задел, победив в первом матче на выезде 2:0. Но для «Кремонезе» этот матч едва ли не главный в сезоне, ведь шансов сохранить прописку в Серии А почти нет. Смогут ли аутсайдеры перевернуть ход противостояния?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию Кубка Италии «Фиорентина» — «Кремонезе».