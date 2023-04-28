Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Бохум» — «Боруссия» Д.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.19.

Бохум является ближайшим городом к Дортмунду, и поэтому матчи местной команды с «Боруссией» носят статус дерби. Несмотря на разницу в классе, «Боруссия» часто теряла очки в играх со своим своенравным соседом, как это произошло почти ровно год назад, когда на своём поле дортмундцы уступили со счётом 3:4. Однако в текущем сезоне «Боруссия» всё же продемонстрировала свой класс и выиграла у «Бохума» оба матча – 3:0 в чемпионате и 2:1 в Кубке Германии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако у «Боруссии» могут возникнуть проблемы на выезде. Команда Эдина Терзича очень хороша на своём стадионе, но в гостях не может победить в пяти официальных матчах подряд – две ничьих и три поражения. При этом в семи из восьми последних матчей Бундеслиги с участием «шмелей» забивали обе команды. «Бохум» хоть и обитает внизу турнирной таблицы, но проиграл только два из шести последних матчей.

Лишь однажды за последние 10 матчей, включая товарищеские, в играх «Бохума» с «Боруссией» было забито менее трёх мячей. С учётом того, что в двух последних домашних матчах «Бохума» зрители увидели в сумме 11 мячей, а в трёх из четырёх выездных игр «Боруссии» не забивалось менее чем четыре мяча, поставим на тотал больше 3.5 мяча.

Экспресс с коэффициентом 9.86.

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