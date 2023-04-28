«Айлендерс» — «Каролина»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Каролина».
Ставка: победа «Каролины» в матче за 2.00.
«Тихой сапой «Айлендерс» с «Каролиной» доигрались до шестого матча, для которого не было особых предпосылок. Всё-таки «Каролина», как ни крути, выглядела основательнее, и по идее должна была всё заканчивать в пятой игре, тем более что она была домашней. Но «островитяне» в полном соответствии с русской традицией (не зря же у них вся вратарская линия русская) предпочли помучиться, выиграли в Роли, статистически проигравшись там до исподнего (Илюша Сорокин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам). Поэтому добро пожаловать в Нью-Йорк на шестой матч.
Не думаю, что картина этого матча сильно изменится. «Каролина» в этой серии в целом играет первым номером, где бы матчи ни проходили. Будет играть так и на выезде. Ничуть не исключаю того варианта, что «Айлендерс» может выиграть, и может выиграть даже два раза подряд. Особенно если Сорокин сыграет так же, как и в пятой игре. Но сама математика против этого восстаёт, утверждая, что вечно подобное продолжаться не может.
Поэтому морально будем с Сорокиным, даже виртуально похлопаем его по плечу. Вслед за этим предположим, что большого количества заброшенных шайб мы не увидим, и тотал вряд ли превысит 7.5. А победит в итоге «Каролина», потому что она посильнее, а вода, как известно, и камень точит», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 9.86.
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