«Нант» — «Тулуза»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Кубка Франции!

29 апреля пройдёт финальный матч Кубка Франции «Нант» — «Тулуза». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Супернеожиданный состав финальной пары: до решающей игры не добрался никто из топов Лиги 1. «Тулуза» — середняк чемпионата, «Нант» и вовсе борется за выживание! Но сегодня одна из этих команд поднимет над головой Кубок Франции.

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию финала Кубка Франции «Нант» — «Тулуза».