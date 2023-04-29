«Нант» — «Тулуза»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Кубка Франции!
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29 апреля пройдёт финальный матч Кубка Франции «Нант» — «Тулуза». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Супернеожиданный состав финальной пары: до решающей игры не добрался никто из топов Лиги 1. «Тулуза» — середняк чемпионата, «Нант» и вовсе борется за выживание! Но сегодня одна из этих команд поднимет над головой Кубок Франции.
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию финала Кубка Франции «Нант» — «Тулуза».
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