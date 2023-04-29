«Спартак» — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«В состоянии некоторой болтанки пребывает «Спартак». Домашний матч с «Краснодаром» — тому подтверждение. Для меня некоторые вещи непонятны — выбор стартового состава, форма некоторых игроков, да и сами игроки. Я, конечно, говорю про Дуарте. Каким образом человек попал в «Спартак» — неясно. Абаскаль пытается как-то из этого всего срастить картину. Но я думаю, что Валерий Карпин тактически один из самых сильных тренеров нашей Премьер-Лиги, он разберёт последний матч «Спартака» и подготовит команду к тому, чтобы она играла как полагается, как нужно для того, чтобы добиться результата.
Думаю, что и у тех и у других существуют определённые проблемы с обороной. «Ростов» умеет закрываться, но далеко не всегда это успешно получается, поэтому я выберу вариант «обе забьют» в этом матче с коэффициентом 1.7. Не очень большой коэффициент, но надёжная, хорошая ставка, на мой взгляд», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 9.48.
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