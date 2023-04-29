Прогноз на финал Кубка Франции «Нант» — «Тулуза»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Франции «Нант» — «Тулуза». Смотреть эту игру в прямом эфире можно будет на сайте и в приложении Winline. Нужно только зарегистрироваться!
Ставка: ничья и обе забьют за 4.00.
«Нант» многих удивил, выиграв в 2022 году Кубок Франции. Клуб победил в финале «Ниццу» со счётом 1:0. Для него он стал четвёртым в истории. Многие могли посчитать это чистым везением. Однако «канарейки» в этом году вновь вышли в финал Кубка Франции и доказали, что они очень хороши в этом турнире. В субботу «Нант» встретится с «Тулузой» — ещё одним неожиданным участником финала.
Все клубы Франции с громкими именами выбыли из турнира. Среди них были «ПСЖ», «Марсель», «Лилль», «Монако» и «Лион». Финал Кубка Франции между «Нантом» и «Тулузой» демонстрирует нынешнее состояние французского футбола, когда может произойти всё что угодно.
В последнем очном матче Лиги 1 «Нант» обыграл «Тулузу» со счётом 3:1 благодаря голам Эванна Гессана, Мостафы Мохамеда и Мозеса Саймона во втором тайме. Все три гола были забиты после того, как «Тулуза» повела в счёте в первом тайме благодаря голу Закарии Абухляля.
В чемпионате «Нант» занимает 16-е место в турнирной таблице и находится за пределами зоны вылета только благодаря разнице мячей. Скорее всего, ставка была сделана именно на Кубок, с учётом неудачного старта.
Антуан Комбуаре привёл «Нант» к победе в Кубке Франции 2022 года. Ему придётся обходиться без полузащитника Педро Чиривельи, который выбыл до конца сезона из-за травмы паха. Вратарь Реми Дескамп тоже вряд ли сыграет.
У «Тулузы» полузащитник Брехт Дежагере наверняка не попадёт в состав из-за травмы. Нападающий Рис Хили выбыл до конца сезона.
Думаем, что финал Кубка Франции может закончиться вничью со счётом 2:2 в основное время и для определения победителя командам потребуется дополнительное время и, возможно, пенальти.
Сделать ставку на «ничью и обе забьют» можно с коэффициентом 4.00. Смотреть эту игру в прямом эфире бесплатно можно будет на сайте и в приложении Winline. Нужно только зарегистрироваться!
Экспресс с коэффициентом 9.48.
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