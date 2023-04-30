«Интер» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Лацио».

Ставка: победа «Интера» за 1.83.

«Интер» примет дома «Лацио» в 32-м туре Серии А. Я не вижу тут римлян очевидными фаворитами, хотя они и идут на второй строчке. Всё-таки миланцы начали выходить из небольшого кризиса.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, в Серии А у подопечных Индзаги дела идут не очень хорошо. Сейчас коллектив с 54 очками стоит на шестой строчке. Однако очень плотно располагаются клубы в еврокубковой зоне. Так что сразу три соперника выше имеют всего на несколько очков больше, чем у миланцев.

Недавно «Интер» шёл на серии без выигрышей в чемпионате. Но такие результаты можно объяснить тяжёлым графиком – клуб выступает параллельно ещё в двух турнирах. Причём пока что везде подопечные Индзаги добивались успеха. В Лиге чемпионов они вышли в полуфинал, обыграв «Бенфику». А в Кубке Италии «Интер» прошёл «Ювентус» и теперь сыграет в финале.

«Лацио» в плане графика сейчас намного проще – Серия А является единственным турниром, в котором выступают подопечные Сарри. Собственно, в чемпионате клуб особых проблем не испытывает. С 61 очком римляне идут на второй строчке. Однако финиш в топ-4 пока не гарантирован коллективу – соперники ниже отстают от него не несколько очков.

В последнем туре серия выигрышей «Лацио» была прервана. Причём уступили римляне не самому очевидному сопернику – 0:1 с «Торино». Так что к форме команды сейчас есть вопросы.

В этом противостоянии я склоняюсь к успеху «Интера». Да, в Серии А клуб не так часто побеждал. Но вот зато в других турнирах миланцы добивались успеха. Поэтому на «Лацио» подопечные Индзаги настроятся нужным образом и выиграют, я считаю. Предлагаю заключить пари на победу «Интера», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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