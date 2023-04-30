«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.86.

«Фулхэм» и «Манчестер Сити» сыграют в рамках очередного тура АПЛ. Уже, кажется, вопрос с чемпионством в Премьер-лиге закрыт. Не думаю, что у хозяев поля тут есть хоть какой-то шанс.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На неделе «горожане» встречались с «Арсеналом» в рамках АПЛ. «Канониры» подходили к этому «финалу» на серии из трёх ничьих. А вот подопечные Гвардиолы как раз только выигрывали до этого. Собственно, в матче с лидером турнира у «Сити» особых проблем не возникло – уверенные 4:1.

Сейчас коллектив из Манчестера всё ещё идёт вторым. Однако отставание клуба от «Арсенала» составляет всего два очка, а в запасе у «горожан» ещё два матча. Так что не думаю, что в турнире осталась хоть какая-то интрига.

А вот «Фулхэм» остаётся крепким середняком АПЛ. С 45 очками команда идёт на десятой строчке. До еврокубков «дачникам» уже будет сложно дотянуться – разрыв с седьмым местом составляет восемь очков. Так что клуб просто спокойно будет доигрывать сезон.

В общем, я тут особых предпосылок к успеху хозяев поля не вижу. «Ман Сити» находится очень близко к очередному титулу АПЛ. Не думаю, что «дачники» из середины таблицы смогут что-либо противопоставить своему сопернику тут.

Моя ставка – азиатская фора (-1.5) на «Манчестер Сити», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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