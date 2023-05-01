«Лестер» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Эвертон».
Ставка: победа «Лестера» за 2.07.
«Лестер» и «Эвертон» встретятся в рамках 34-го тура АПЛ. Матч обещает быть жарким, так как оба клуба борются за выживание. Но думаю, дома «лисам» будет проще выиграть.
В последних матчах «Лестер» стал исправлять ситуацию, в которую попал. В двух турах клуб сыграл вничью с «Лидсом» (1:1), а также обыграл «Вулверхэмптон» (2:1). Тем не менее «лисы» всё ещё идут в зоне вылета. Однако отставание подопечных Дина Смита от соперников выше минимальное – одно очко. Поэтому для команды ничего ещё не потеряно.
Собственно, шансы на сохранение прописки в АПЛ есть ещё и у «Эвертона». Клуб идёт сразу за «Лестером», уступая ему на одно очко. Так что успех уже в этом туре может позволить «ирискам» выбраться из группы вылетающих. Впрочем, результаты клуба чуть менее обнадёживающие, чем у «лис». В пяти турах подопечные Шона Дайча набрали только два очка – 0:0 с «Кристал Пэлас» и 1:1 с «Тоттенхэмом».
В общем, я жду тут борьбы все 90 минут. Чемпионат близок к окончанию, а обе команды рискуют вылететь. Так что в обороне точно никто сидеть тут не станет. Но, я думаю, домашние трибуны всё-таки помогут «Лестеру». «Эвертону» очень не повезло проводить такой важный матч на выезде. Моя ставка – победа «Лестера», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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