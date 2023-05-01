«Лестер» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Лестер» — «Эвертон».

Ставка: «Лестер» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.74.

«18-е место против19-го… Матч понедельничный, всё внимание будет приковано только к нему. Думаю, и те и другие выйдут на поле, как на последний бой. По крайней мере, проигравшему спастись будет крайне затруднительно. Это вполне может сказаться на характере игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Эвертон» уж точно на рожон лезть не будет. У команды три поражения в последних четырёх турах и семь пропущенных мячей от «Фулхэма» с «Ньюкаслом» — в играх, где «ириски» пытались играть смелее.

«Лестер» же не проигрывает уже в двух матчах кряду, и это должно хоть как-то приободрить игроков и болельщиков. «Лисы» будут серьёзно мотивированы в этом матче и постараются сыграть на своём максимуме. Они должны здесь будут владеть инициативой, больше атаковать. Ну а эффективность их попыток покажет игра, по крайней мере кажется, что слишком результативным матч получиться не должен», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 4.66.

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