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Алекс де Минор — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Мадриде

Алекс де Минор — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Мадриде
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Мадриде Алекс де МинорАслан Карацев.

Ставка: победа де Минора за 1.56.

«Аслан Карацев постепенно, может быть, не столь быстро, как бы нам этого хотелось, но находит себя прежнего. И выход в третий круг мадридского турнира из этого числа. Обыграть Алекса де Минора будет сложно. Да, австралиец не мастер грунта, но сейчас он 19-й в рейтинге. Да и 24-летний теннисист куда стабильнее нашего соотечественника. У него семь выигранных турниров, включая один в этом году. И уверенности ему не занимать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Между собой теннисисты сыграли всего один раз. В 2020 году на харде сильнее был де Минор. Шансы у Карацева, конечно, есть. Но, на мой взгляд, Алекс чуть стабильнее и увереннее в себе. Будет три партии. И сильнее окажется Алекс де Минор. Ставлю на его победу», — сказала Петрова.

Мадрид (м). 3-й круг
01 мая 2023, понедельник. 14:00 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Экспресс с коэффициентом 4.66.

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