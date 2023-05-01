Алекс де Минор — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Мадриде

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Мадриде Алекс де Минор — Аслан Карацев.
Ставка: победа де Минора за 1.56.
«Аслан Карацев постепенно, может быть, не столь быстро, как бы нам этого хотелось, но находит себя прежнего. И выход в третий круг мадридского турнира из этого числа. Обыграть Алекса де Минора будет сложно. Да, австралиец не мастер грунта, но сейчас он 19-й в рейтинге. Да и 24-летний теннисист куда стабильнее нашего соотечественника. У него семь выигранных турниров, включая один в этом году. И уверенности ему не занимать.
Между собой теннисисты сыграли всего один раз. В 2020 году на харде сильнее был де Минор. Шансы у Карацева, конечно, есть. Но, на мой взгляд, Алекс чуть стабильнее и увереннее в себе. Будет три партии. И сильнее окажется Алекс де Минор. Ставлю на его победу», — сказала Петрова.
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Экспресс с коэффициентом 4.66.
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