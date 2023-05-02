«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» (Мадрид).
Ставка: победа «Реала» за 2.80.
«33-й тур чемпионата Испании. В Сан-Себастьяне сыграют два «Реала». Думаю, что мы увидим увлекательную, зрелищную борьбу. Потому что «Сосьедад» в полном порядке. Команда идет на четвёртом месте в чемпионате и вряд ли упадет ниже.
«Реал» (Мадрид) также в отличной форме, почти все лидеры в строю. Пока есть пауза в Лиге чемпионов, игроки все свежие.
Думаю, что хозяева дома на гол наиграют. Но мадридцы забьют гораздо больше. Жду красочный футбол с большим количеством голов и победой Мадрида».
Экспресс с коэффициентом 6.21.
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