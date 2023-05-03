«Урал» — ЦСКА: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка России в Екатеринбурге

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Урал» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.35.

«Очередной матч «Урала» и ЦСКА в рамках Кубка России. Наконец-то мы увидим ажиотаж и заполненную арену.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уральцы дважды доходили до финала Кубка России, но в обоих случаях терпели неудачу. У «Урала» есть очередной шанс выйти в финал и завоевать трофей.

В чемпионате России у «Урала» дела не очень, но еще достаточно матчей, чтобы избежать стыковых встреч. Нет сомнений, что перед этим матчем «шмели» будут в хорошей форме и боевой готовности.

ЦСКА в последних матчах играет результативно и уверенно. У армейцев 10 матчей без поражений, а Федотов сформировал команду, которая также нацелена на трофей. Ожидаю эмоциональный накал и бескомпромиссную борьбу. Моя ставка — ничья», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

Хаби Алонсо — главный претендент на пост главного тренера «Тоттенхэма».

Месси отстранён от тренировок и матчей «ПСЖ» на 2 недели.

Канчельскис оценил назначение Евсеева на пост главного тренера «Факела».