«Урал» — ЦСКА: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка России в Екатеринбурге

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Урал» — ЦСКА.
Ставка: ничья за 3.35.
«Очередной матч «Урала» и ЦСКА в рамках Кубка России. Наконец-то мы увидим ажиотаж и заполненную арену.
Уральцы дважды доходили до финала Кубка России, но в обоих случаях терпели неудачу. У «Урала» есть очередной шанс выйти в финал и завоевать трофей.
В чемпионате России у «Урала» дела не очень, но еще достаточно матчей, чтобы избежать стыковых встреч. Нет сомнений, что перед этим матчем «шмели» будут в хорошей форме и боевой готовности.
ЦСКА в последних матчах играет результативно и уверенно. У армейцев 10 матчей без поражений, а Федотов сформировал команду, которая также нацелена на трофей. Ожидаю эмоциональный накал и бескомпромиссную борьбу. Моя ставка — ничья», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 11.16.
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