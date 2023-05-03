«Урал» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России 3 мая

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Урал» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.

«Ответный матч финала Кубка России, Путь РПЛ. Жду очень упорной борьбы. Столкнутся две тренерские команды. Обе в хорошей форме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У ЦСКА хорошо поставлена игра и есть результаты.

У «Урала» был небольшой спад. Я это связываю с тем, что команда попала в функциональную яму. Но последний матч показал, что уральцы из этой ямы выбираются. К Кубку они подходят в отличной форме.

Матчи между этими командами проходят очень напряжённо. С учётом того что ЦСКА лучше смотрится, а «Урал» играет дома, шансы равны. Не исключаю, что всё решится в серии пенальти.

При этом команды отлично друг друга изучили. С командами работают хорошие тренеры, игра поставлена. Это будет оборонительный вязкий футбол. Я уверен в том, что голов будет очень мало. Ставлю на ТМ 2.5», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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