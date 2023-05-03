«Урал» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России 3 мая

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Урал» — ЦСКА.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.
«Ответный матч финала Кубка России, Путь РПЛ. Жду очень упорной борьбы. Столкнутся две тренерские команды. Обе в хорошей форме.
У ЦСКА хорошо поставлена игра и есть результаты.
У «Урала» был небольшой спад. Я это связываю с тем, что команда попала в функциональную яму. Но последний матч показал, что уральцы из этой ямы выбираются. К Кубку они подходят в отличной форме.
Матчи между этими командами проходят очень напряжённо. С учётом того что ЦСКА лучше смотрится, а «Урал» играет дома, шансы равны. Не исключаю, что всё решится в серии пенальти.
При этом команды отлично друг друга изучили. С командами работают хорошие тренеры, игра поставлена. Это будет оборонительный вязкий футбол. Я уверен в том, что голов будет очень мало. Ставлю на ТМ 2.5», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 11.16.
Хаби Алонсо — главный претендент на пост главного тренера «Тоттенхэма».
Месси отстранён от тренировок и матчей «ПСЖ» на 2 недели.
Канчельскис оценил назначение Евсеева на пост главного тренера «Факела».
- 3 мая 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 мая 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 апреля 2023
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00