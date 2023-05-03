«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.75.

«Ливерпуль» в последнее время играет легко и непринуждённо, без груза ответственности за результат. Это сказывается на характере игр мерсисайдцев. В последних четырёх матчах «Ливерпуль» забил 15 мячей, но в каждом из них пропускал. При этом впереди действовал легко и разнообразно, спокойно реализовывая моменты. «Ливерпуль» по-прежнему представляет собой грозную силу в атаке, а вот проблемы в игре без мяча никуда не делись.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Надо признать, что ван Дейк проводит свой худший сезон, края нацелены больше на атаку. Пожалуй, именно Конате является самым стабильным игроком в этой команде. «Ливерпуль» уже не сможет побороться за Лигу чемпионов, а вот с «Брайтоном» будет некое соперничество за пятую строчку.

Пять матчей осталось провести «Ливерпулю» в АПЛ. Думаю, что примерно в таком же ключе он их и будет проводить: атакуя, владея преимуществом. Конечно же, не будет никакой уверенности за сохранность ворот.

«Фулхэм» в последнее время стал действовать в похожем стиле, стали чаще случаться поражения. В первой половине сезона, когда «Фулхэм» неожиданно для многих был в зоне еврокубков, команда по многим показателям действовала максимально эффективно. Ей очень сильно везло, но сейчас коллектив остался и без везения, и без Митровича, который как раз и отвечал за эффективность. Бороться «Фулхэму» уже не за что. Из АПЛ не вылетит, а до Европы уже не дотянуться.

«Фулхэм» будет играть в своё удовольствие, поэтому может получиться ещё одна результативная игра с участием «Ливерпуля». Всё говорит о том, что тут должны быть голы. То есть я возьму победу «Ливерпуля» с форой (-1,5)», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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