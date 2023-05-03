«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.75.
«Ливерпуль» в последнее время играет легко и непринуждённо, без груза ответственности за результат. Это сказывается на характере игр мерсисайдцев. В последних четырёх матчах «Ливерпуль» забил 15 мячей, но в каждом из них пропускал. При этом впереди действовал легко и разнообразно, спокойно реализовывая моменты. «Ливерпуль» по-прежнему представляет собой грозную силу в атаке, а вот проблемы в игре без мяча никуда не делись.
Надо признать, что ван Дейк проводит свой худший сезон, края нацелены больше на атаку. Пожалуй, именно Конате является самым стабильным игроком в этой команде. «Ливерпуль» уже не сможет побороться за Лигу чемпионов, а вот с «Брайтоном» будет некое соперничество за пятую строчку.
Пять матчей осталось провести «Ливерпулю» в АПЛ. Думаю, что примерно в таком же ключе он их и будет проводить: атакуя, владея преимуществом. Конечно же, не будет никакой уверенности за сохранность ворот.
«Фулхэм» в последнее время стал действовать в похожем стиле, стали чаще случаться поражения. В первой половине сезона, когда «Фулхэм» неожиданно для многих был в зоне еврокубков, команда по многим показателям действовала максимально эффективно. Ей очень сильно везло, но сейчас коллектив остался и без везения, и без Митровича, который как раз и отвечал за эффективность. Бороться «Фулхэму» уже не за что. Из АПЛ не вылетит, а до Европы уже не дотянуться.
«Фулхэм» будет играть в своё удовольствие, поэтому может получиться ещё одна результативная игра с участием «Ливерпуля». Всё говорит о том, что тут должны быть голы. То есть я возьму победу «Ливерпуля» с форой (-1,5)», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 11.16.
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