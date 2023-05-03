«Краснодар» — «Акрон»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Акрон» в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.15.

«Акрон», конечно, столько уже сенсаций преподнёс – все московские команды повыбивал. Но я всё-таки сделаю акцент на том, что «Торпедо», «Локомотив» и «Спартак» тольяттинцы прошли у себя. Дело не только в поддержке болельщиков, но и в искусственном поле. Это солидный козырь, посмотрите на тот же «Оренбург». С «Динамо» же «Акрону» крупно повезло. Бело-голубые даже в своём нынешнем состоянии, которое, мягко говоря, далеко от идеала, создали кучу моментов, но не забили. Калешин – очень интересный, думающий специалист, за ним стоит следить, но я считаю, что сказка «Акрона» закончится в Краснодаре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Банально, но нельзя не сказать о факторе своего поля, тем более когда «Краснодар» придут поддержать 25-30 тысяч болельщиков. Футболисты полетят вперёд. И атакующая игра у краснодарцев есть, он по весне чуть ли не больше всех забивает. Очень нравится Кордоба, который снова набрал форму, есть под ним быстрые фланговые ребята (Батчи, Мозес, Ахметов может выйти), в центре Сперцян. К сожалению, потеряли Кади, Кривцова и Черникова, но не должно это сказываться в матче с командой Первой лиги. На мой взгляд, стоит «Краснодару» повести в первые полчаса, и «Акрон» может посыпаться. Отыгрываться ему ещё не приходилось. А попробуй это сделать с «Краснодаром» на его поле. Он легко на контратаках назабивает ещё. Думаю, именно такой сценарий мы и увидим.

В чемпионате в выходные «Краснодар» явно экономился с «Уралом», подсознательно готовясь к кубковой встрече. Недооценки «Акрона» быть не должно, слишком громко он уже пошумел. Состав, настрой, поддержка болельщиков – всё это должно помочь хозяевам уверенно пройти в следующую стадию. Ставлю на «Краснодар» с форой (-1.5)», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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