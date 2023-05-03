«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 2.43.

«Манчестер Сити» примет дома «Вест Хэм» в перенесённом матче 28-го тура АПЛ. Команды сейчас находятся в совершенно разной форме. Не вижу тут особых шансов для «молотобойцев».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Вест Хэм» пока что справляется со своей главной задачей в этом сезоне – не вылететь из АПЛ. С 34 очками команда идёт на 15-й строчке, отрываясь от преследователей на четыре и пять очков. Однако в последнее время «молотки» снова заставляют фанатов переживать – сразу два поражения кряду от «Ливерпуля» (1:2) и от «Кристал Пэлас» (3:4). Ещё одна неудача может вернуть подопечных Дэвида Мойеса в борьбу за выживание.

А вот «Манчестер Сити» после 33-го тура АПЛ наконец-то поднялся на первую строчку. «Арсенал», главного конкурента за лидерство, «горожане» уверенно одолели – 4:1. Но отрыв от «канониров», имеющих на одну игру больше, пока минимален – одно очко. Так что расслабляться подопечным Гвардиолы некогда.

Не верю тут в чудо для «Вест Хэма». «Ман Сити» набрал чемпионский ход, который клуб не собирается сбавлять. Всё у подопечных Гвардиолы работает: Де Брёйне раздаёт ассисты, Холанд забивает. По «молотобойцам» хозяева поля, я считаю, просто «пройдутся катком», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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