«Краснодар» — «Акрон»: прогноз Тимура Журавеля на игру Пути регионов Кубка России

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Акрон».

Ставка: победа «Краснодара» и ТМ 2.5 за 3.46.

«Акрон» против «Краснодара». Очень интересный матч в Кубке России, так как «Акрон» против клубов РПЛ показывает себя каким-то фееричным чудом. Они очень хорошо готовятся, у них сумасшедший настрой, они реально сделали ставку на этот турнир.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Наверняка подготовка и к матчу с «Краснодаром» будет соответствующая. Евгений Калешин — это классный тренер. Он очень правильно мыслит и по части подготовки всё разжуёт своим футболистам как надо.

В матче со «Спартаком» у «Акрона» не только эмоции были запредельными, а команда просто лучше играла в футбол. Думаю, что в этом матче стоит ждать сценарий, когда «Акрон» приехал в Москву и обыграл «Динамо» по пенальти. То есть будет низовой характер матча. Но на «Краснодар» их не хватит, и соперник всё же раскачает.

«Краснодар» также мотивирован на этот матч. Ведь команда ещё не завоёвывала трофеев, поэтому матчи Кубка очень важны. Мне кажется, что «Краснодара» хватит, чтобы выбить «Акрон». Я прихожу к тому, что будет победа «Краснодара» через ТМ (2.5). Думаю, что футбол будет содержательный, но «Акрон» постарается оказать сопротивление», — сказал Журавель.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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