«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 3.45.

«Брайтон» примет дома «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре АПЛ. Не думаю, что для «красных дьяволов» это будет лёгкая игра. Хозяева поля окажут сопротивление своему сопернику.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Чайки» всё ещё претендуют на участие в еврокубках. С 52 очками клуб идет на восьмом месте и отстаёт от двух соперников выше на два очка. При этом подопечные Роберто Де Дзерби имеют сразу на три игры меньше, чем команды с седьмой и шестой строчек. Поэтому «Брайтон» имеет шанс подняться на несколько мест в ближайший месяц.

В последних турах команда выступала нестабильно, чередовала победы и поражения. В том числе «чайки» уступили «Ноттингем Форест» из нижней части таблицы – 1:3. Зато выиграть коллективу удалось у «Челси» — 2:1.

А вот «МЮ» вышел на уверенную серию без поражений. В АПЛ команда не знает проигрышей с начала апреля – в таблице она идёт на четвёртом месте и отстаёт от «Ньюкасла», имеющего на один матч в активе больше, на два очка. Единственную неудачу подопечные тен Хага недавно потерпели в игре с «Севильей» в Лиге Европы – 0:3. После того матча «красные дьяволы» вылетели из турнира.

Соперники недавно встречались в рамках Кубка Англии. Тот матч был достаточно тяжёлым для «Ман Юнайтед» — противники доиграли до серии пенальти, ни разу не забив в основное время. После серии 11-метровых виктория всё-таки досталась «красным дьяволам».

График игр у «МЮ» достаточно плотный – матчи команда проводит почти каждые три-четыре дня. Так что я не думаю, что сегодня подопечные тен Хага добьются лёгкой виктории. «Брайтон» в недавнем матче в Кубке уже смог навязать борьбу противнику.

Но всё-таки уровень у нынешнего «МЮ» достаточно высокий, многие игроки начинают возвращаться из лазарета. Команда близка к тому, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов. Так что сейчас «Юнайтед» не может позволить себе потерять очки. Верю в тяжёлую победу «Манчестер Юнайтед», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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