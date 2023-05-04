Чжан Чжичжэнь — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Мадриде

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Мадриде Чжан Чжичжэнь – Аслан Карацев.
Ставка: победа Карацева за 1.50.
«И китайца Чжан Чжичжэня, и россиянина Аслана Карацева вряд ли кто-то видел в этом четвертьфинале. Представитель Поднебесной — 99-я ракетка мира и выше 91-го никогда не поднимался. В свои 26 лет он не выиграл ни одного турнира.
Россиянин пробился в 1/4 финала мадридского турнира из квалификации. Но мы помним его успехи и титулы. Так что рано или поздно его возвращение хотя бы в топ-50 можно предположить. Сейчас Карацев всего лишь 121-й. Тем приятнее видеть победы российского теннисиста на грунте. В 1/8 финала Аслан обыграл самого Даниила Медведева – 7:6, 6:4. А Чжичжэнь взял верх над американцем Тейлором Фритцем, выиграв два тай-брейка подряд – 3:6, 7:6, 7:6.
|1
|2
|3
|
|
Между собой теннисисты встречались в 2022 году на харде, и китаец тогда был сильнее. Думается, что настала пора брать реванш. Конечно, встреча будет сложной. И оба соперника достойны друг друга. И всё же поставлю на победу Аслана. Видно, что он сейчас где-то рядом со своим пиком формы», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 6.74.
Радукану пропустит «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
Тарпищев: лишь дилетанты сравнивают Андрееву с Шараповой.
- 4 мая 2023
-
11:00
-
10:00
- 3 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 мая 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 апреля 2023
-
18:45