«Брайтон» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «МЮ».

Ставка: «МЮ» не проиграет за 1.87.

«Большая игра пройдёт в АПЛ. Совсем недавно команды играли на «Уэмбли» и матч ушёл в дополнительное время. Было весело. «Брайтон» заслужил хорошие слова, да и в целом за сезон команду можно похвалить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«МЮ» идёт за Лигой чемпионов. Математически надо набрать всего девять очков, чтобы точно оказаться в первой четвёрке.

«Брайтон» дома очень хорош. Некоторые из ведущих исполнителей получили отдых в матче с «Вулверхэмптоном». Теперь впереди «МЮ» и есть вкус мести, но нынешний «МЮ» очень хорош.

Была тяжёлая победа над «Астон Виллой», но надо сказать, что в 20 матчах команда не проигрывает, когда в старте выходят Эриксен, Каземиро и Бруну Фернандеш. Думаю, что они снова будут в старте и «МЮ» не проиграет.

Более того, очень интересные кэфы дают на то, что гости просто не проиграют. Я бы призадумался. Тут явно перекос идёт в сторону «Брайтона». Мой выбор на этот матч — Х2», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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