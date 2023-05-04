«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 3.5 и обе забьют за 3.45.

«Две недели назад команды сражались в полуфинале Кубка Англии. «МЮ» прошёл дальше, победив в серии пенальти. Но тот матч стал большим разочарованием для «Брайтона», который больше владел мячом, ни в чём не был хуже. 120 минут закончились 0:0, и всё решил один промах. Конечно, «Брайтону» хочется отомстить, подпортить «Юнайтед» концовку сезона, ведь там «Ливерпуль» внезапно начал приближаться к команде тен Хага в борьбе за последнее место в Лиге чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брайтон» — команда играющая, системная. А «Манчестер», хоть сейчас и прервал серию «Астон Виллы» с забитыми мячами, не выглядит убедительно на финише сезона. Я не вижу запаса прочности. Но о каком запасе речь, если в центре обороны у них сейчас пара Линделёф – Шоу.

В последнем матче «Брайтон» забил шесть безответных мячей в ворота «Вулверхэмптона». «МЮ» постарается сдержать атаку соперника, сыграет максимально аккуратно сзади. Впереди же у него есть Рашфорд, Энтони, способные обыграть и убежать. Я практически не сомневаюсь, что забьют обе команды, но голов много не будет. У «Юнайтед» игра впереди не особенно получается, а «Брайтон» всю обойму расстрелял в прошлом матче. Поэтому рискнем – «обе забьют и тотал меньше 3.5 мяча». Мне так и видится здесь счет 2:1 в одну из сторон, но могут и на 1:1 остановиться», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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