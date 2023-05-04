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«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Брайтона» за 2.00.

«Брайтон» вернулся в своё нормальное состояние после поражения в полуфинале Кубка и последовавшей неудачи в игре с «Ноттингемом Форест». Дома с «Вулверхэмптоном» южане разобрались в красивом стиле, забив шесть безответных мячей. Судя по всему, Де Дзерби в кратчайшие сроки удалось достучаться до подопечных и убедить их не опускать руки на оставшемся отрезке сезона. Думаю, команда побьётся с «Ливерпулем» за пятую строчку в таблице и путёвку в групповой этап Лиги Европы. Ну а в игре с «МЮ» должна последовать ответка за «Уэмбли». По крайней мере нет больших сомнений в том, что в домашнем матче с манкунианцами «Брайтон» будет действовать с позиции силы и задавать в игре темп.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Юнайтед» в последнее время не сильно впечатляет своей игрой. Команда уже, по сути, выполнила основную задачу на сезон – попадание в четвёрку АПЛ. Предстоящий финал Кубка страны будет служить бонусом. Манкунианцы снизили к себе требования и не играют в тот впечатляющий футбол, который мы наблюдали где-то до апреля. Тен Хаг явно сделает из этого определённые выводы и за лето попробует точечно усилить и укрепить команду», — сказал Петросьян.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
04 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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