«Брайтон» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 4 мая

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «МЮ».

Ставка: победа «Брайтона» за 2.07.

«Если бы несколько лет назад кто-то рискнул назвать матч между «Брайтоном» и «МЮ» важным и интригующим с точки зрения борьбы за еврокубки, уверен, такого шутника подняли бы на смех. Но времена изменились. Сегодня «МЮ» бьётся за путёвку в Лигу чемпионов, а «Брайтон» впервые в своей истории стремится пробраться в Лигу конференций — или даже в Лигу Европы. Шансы на это у хозяев очень даже хорошие. По потерянным очкам «Брайтон» обходит основных конкурентов, но эти самые баллы надо ещёнабрать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Совсем недавно соперники встречались в розыгрыше Кубка Англии. Основное время завершилось вничью, а по пенальти дальше прошёл «МЮ». Мотивации «Брайтону» не занимать. Здесь и жажда реванша, и еврокубковые перспективы. К тому же в первом круге «Брайтон» уже обыграл «МЮ» на выезде. То было при Грэме Поттере, а сейчас с «чайками» успешно работает Роберто Де Дзерби, сделавший «Брайтон» одной из самых зрелищных команд Англии. Поэтому в предстоящем матче именно хозяева мне видятся фаворитами.

У «МЮ», конечно, есть свои козыри. Команда тен Хага не знает поражений в АПЛ на протяжении пяти матчей. В любом случае матч ожидается крайне интересный. Всё же хозяева могут оказаться чуть ближе к победе», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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