«Торонто» — «Флорида»: прогноз Максима Лебедева на матч 2-го раунда Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 2.47.

«Быть может, для кого-то гостевая победа «Флорида» в первом матче и стала откровением, но автор этих строк ничего удивительного в этом не увидел. «Торонто» подвело традиционное канадское раздолбайство, которое на этот раз проявилось в том, что, отыгравшись во втором периоде с 0:2, родоначальники решили, что дальше всё пойдёт по накатанному. А оно не пошло. Более того, я не удивлюсь, если «Флорида» продолжит дожимать родоначальников, пока те предоставляют такие возможности — а возможностей у южан, вы сами все видели, вполне хватает. Опять-таки Бобровский – красавец, и отсутствие в Кубке Стэнли Василевского, Шестёркина и Сорокина с Георгиевым словно придало ему второе дыхание.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что во втором матче тренерский штаб «Торонто» и, как раньше говорили, «лично товарищ» Шелдон Киф что-то в игре хозяев перестроят. И хозяева будут более агрессивными и активными. Но пока я вижу у «Флориды» несколько более большую вариабельность игры и продолжу ставить на эту команду, которая мне отнюдь не симпатична, но помаленьку зарабатывает моё уважение.

Итак, жду от второго матча весьма похожую на первый матч игру, с тоталом, превышающим 4,5. И жду второй победы «Флориды», на этот раз куда более ошеломительной и для «Торонто», и для всего прогрессивного человечества. Вот тут-то самое веселье и начнётся», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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