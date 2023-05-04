«Торонто» — «Флорида»: ставка Дарьи Мироновой на игру Кубка Стэнли

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Стэнли «Торонто» — «Флорида».

Ставка: победа «Торонто» в матче за 1.60.

«Торонто» терпит поражение на старте серии. Эту картину мы наблюдаем второй раунд подряд. У «Лифс» хорошее большинство, движение, быстрая атака. В первом матче не было времени на блоки, здравомыслящие решения, обе команды летали по всей площадке, давили, бросали при любой возможности. Особенно это получилось у хозяев, 36-28 в пользу «Торонто».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Единственное среднее звено «Торонто» — вратарская линия. Судьи игнорировали шалости «Торонто», так же как и в серии с «Тампой». 10 минут у гостей и лишь две у хозяев. Инициатива и преимущество в игровых эпизодах постоянно переходили от команды к команде.

«Пантеры» при Морисе по-прежнему театр одного актёра. Либо всех заводит, капает, бортует, лезет под кожу и на пятак, со всем справляется Ткачук, либо рисунок игры вообще отсутствует. «Лифс» здорово смотрелись в большинстве, но Бобровский был спокоен и техничен. Сергей не стеснялся помогать своим полевым за воротами, останавливая свободные шайбы, а в меньшинстве вратарь не оставлял шансов на добивания.

За 2.49 до конца матча хозяева сняли вратаря и вшестером нанесли девять бросков по воротам Бобровского. Ткачук поучаствовал в создании трёх голов из четырёх, выполнял грязную работу, раздражал «листочков», весь первый период раскидывал их по бортам.

Мэттью удалось стянуть всё внимание на себя. «Торонто» потратил немало сил и внимания в третьем периоде на гонки за Ткачуком. Оппоненты смогли трижды развалить наглого лидера «Флориды» вместо того, чтобы концентрироваться на результате. Это всё будет исправлено в следующей игре.

У «Торонто» хватит дерзости и сил для того, чтобы внести равновесие в эту серию. Поэтому выберу хозяйский успех во второй встрече», — сказала Миронова.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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