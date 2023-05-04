Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Севильи» за 1.82.

Через неделю «Севилье» предстоит важная гостевая встреча в полуфинале Лиги Европы с «Ювентусом». Календарь чемпионата Испании подарил красно-белым возможность сыграть матч Примеры ровно за семь дней до еврокубковой игры. Поэтому можно ожидать, что «Севилья» выйдет на поле в оптимальном, насколько это возможно, составе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, положение осложняется тем, что предыдущий матч «Севилья» провела всего на три дня раньше и всего второй раз в 2023 году уступила на «Рамон Санчес Писхуан». Обидчиком выступила «Жирона», которая борется за места в еврокубках. Ближайший соперник опасен по другой причине – «Эспаньол» сражается за выживание и поэтому очень опасен. Правда, за последние девять матчей команда из Барселоны набрала всего четыре очка, уступив в семи встречах. В 8 из 10 последних матчей с участием «Эспаньола» забивали обе команды при тотале больше 2.5 мяча. Такая комбинация ставок в букмекерской конторе «Марафон» оценивается коэффициентом 2.41. При регистрации можно получить выгодный приветственный бонус.

«Севилья» выиграла 9 из 12 последних домашних матчей. В шести из восьми последних очных встреч с «Эспаньолом» красно-белые также одерживали победы. Текущая форма команд говорит нам о том, что команда Хосе Луиса Мендилибара грамотно использует ближайшую встречу, чтобы подготовиться к «Ювентусу» и победить.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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