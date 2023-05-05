Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Майнц» — «Шальке».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.16.

«Майнц» на последнем отрезке сезона демонстрирует впечатляющие результаты. Команда Бо Свенссона за 11 туров потерпела лишь одно поражение. Четыре встречи завершились ничейным результатом, а в остальных шести «карнавальники» победили. Лишь леверкузенский «Байер» и дортмундская «Боруссия» набрали больше очков за аналогичный отрезок. Впечатляюще!

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Благодаря этому спурту команда поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Отставание от границ зоны еврокубков составляет лишь три очка.

«Майнц» заметно прибавил в защитном аспекте. За 11 туров подопечные Бо Свенссона пропустили лишь 12 голов благодаря феноменальной игре Робина Центнера в воротах. 28-летний немецкий вратарь совершил 22 сейва на этом отрезке.

«Шальке» под руководством Томаса Райса ведёт ожесточенную борьбу за выживание. После перерыва на ЧМ-2022 ему удалось стабилизировать результаты. В последних 13 турах «кобальтовые» в четырёх встречах добились максимального результата и шесть раз сыграли вничью. Из-за провального стартового отрезка команда по-прежнему располагается в зоне вылета. Правда, от спасительной 15-й строчки она отстаёт лишь на одно очко. Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 13.65.

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