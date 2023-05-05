«Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз».

Ставка: победа «Каролины» в матче за 1.87.

«Каролина» настолько мощно начала второй этап Кубка Стэнли, что Акира Шмид, буквально вот только что выигравший у Игоря Шестеркина седьмой матч «в одну калитку», взял да и поплыл. И был заменен в самом начале второй двадцатиминутки после третьей пропущенной шайбы. Сменивший его Ванечек до поры до времени держался, «Нью-Джерси» даже смог одну шайбу отыграть, но в третьем периоде сломался и он. И теперь совершенно непонятно, кого «дьяволам» отряжать в ворота во второй игре. Более того, с такой «Каролиной» счастье можно искать только в ужесточении собственных оборонительных порядков. А о каком ужесточении можно говорить, если у тебя оба вратаря, мягко говоря, не блещут?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Все говорит за то, что гости банально не восстановились после изматывающей семиматчевой серии. Ведь отдыха у них не было, и в субботу «дьяволов» ждет, по сути, девятый матч плей-офф подряд. Скорее всего, не сможет «Нью-Джерси» полностью восстановиться и к субботе, а значит, «Каролине» надо ковать железо, не отходя от кассы, пользуясь моментом и своей относительной свежестью, ведь очень скоро «рейтинги замордованности» соперников сравняются.

Предположу, что в «Каролине» все это прекрасно понимают и попытаются во втором матче допинать «дьяволов» до конца. Поэтому ожидаю достаточно веселый матч с тоталом выше 5,5 и итоговой победой хозяев. Которые тем самым сделают весомый шаг на пути к финалу конференции», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 13.65.

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