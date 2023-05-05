Прогноз на матч 1/2 финала турнира в Мадриде Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев

Представляем вашему вниманию прогноз на полуфинальный матч турнира в Мадриде Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев.
Ставка: победа Карацева с форой (-1.5) за 1.90.
Немецкий теннисист не сбавляет в плане интриги. В четвертьфинале он выбил из турнира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Матч затянулся на 2 часа 32 минуты и завершился со счётом 2:1 в пользу немецкого спортсмена. Даже великий Борис Беккер поздравил соотечественника с грандиозным успехом. Штруфф просто забросал соперника эйсами — 14 подач навылет всего при двух двойных ошибках.
Как же преобразилась игра Аслана Карацева в сезоне-2023. Опытный теннисист словно переживает ренессанс. Россиянин блестяще приспособился к довольно сложному отскоку мяча на мадридских кортах и ставит соперников в тупик неординарными решениями. В четвертьфинале Карацев переиграл китайца Чжан Чжичжэня со счётом 2:0. Карацев выполнил четыре эйса при двух двойных ошибках и сделал три брейка из трёх.
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Карацев на турнире в Мадриде показывает уровень игры близкий к оптимальному. Его подача и обводящие удары ставят в тупик теннисистов из первой десятки рейтинга АТР. Особенности работы по линии немецкого спортсмена Карацев изучил в первой игре в квалификационной сетке. Ничто не помешает россиянину снова обыграть соперника. Рекомендуем изучить ставку на победу Аслана Карацева с форой (-1.5) за коэффициент 1.90.
Экспресс с коэффициентом 13.65.
Карацев и Штруфф повторят необычное достижение.
Кудерметова взяла лишь два сета в матче со Свёнтек.
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