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Прогноз на матч 1/2 финала турнира в Мадриде Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев

Прогноз на матч 1/2 финала турнира в Мадриде Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев
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Представляем вашему вниманию прогноз на полуфинальный матч турнира в Мадриде Ян-Леннард ШтруффАслан Карацев.

Ставка: победа Карацева с форой (-1.5) за 1.90.

Немецкий теннисист не сбавляет в плане интриги. В четвертьфинале он выбил из турнира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Матч затянулся на 2 часа 32 минуты и завершился со счётом 2:1 в пользу немецкого спортсмена. Даже великий Борис Беккер поздравил соотечественника с грандиозным успехом. Штруфф просто забросал соперника эйсами — 14 подач навылет всего при двух двойных ошибках.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как же преобразилась игра Аслана Карацева в сезоне-2023. Опытный теннисист словно переживает ренессанс. Россиянин блестяще приспособился к довольно сложному отскоку мяча на мадридских кортах и ставит соперников в тупик неординарными решениями. В четвертьфинале Карацев переиграл китайца Чжан Чжичжэня со счётом 2:0. Карацев выполнил четыре эйса при двух двойных ошибках и сделал три брейка из трёх.

Мадрид (м). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 21:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Карацев на турнире в Мадриде показывает уровень игры близкий к оптимальному. Его подача и обводящие удары ставят в тупик теннисистов из первой десятки рейтинга АТР. Особенности работы по линии немецкого спортсмена Карацев изучил в первой игре в квалификационной сетке. Ничто не помешает россиянину снова обыграть соперника. Рекомендуем изучить ставку на победу Аслана Карацева с форой (-1.5) за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 13.65.

Карацев и Штруфф повторят необычное достижение.

Кудерметова взяла лишь два сета в матче со Свёнтек.

Веснина: Карацев поймал невероятный кураж.

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