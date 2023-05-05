Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: когда бой UFC 288, кто фаворит, на кого ставить

В ночь с 6 на 7 мая 2023 года состоится турнир UFC 288. В главном поединке спортивного мероприятия встретятся два американца: обладатель титула организации в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и бывший чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо. Начало поединка — не ранее 7:00 мск.
В прямом эфире бои основного карда UFC 288 покажет телеканал «Матч!». Начало трансляции поединка Алджамейн Стерлинг – Генри Сехудо — не ранее 7:00 мск.
Эксперты склоняются к победе Генри Сехудо и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.80. Шансы Стерлинга оценены в 2.06. Аналитики считают, что поединок продлится всю дистанцию. Сделать ставку на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.60, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.25.
Экспресс с коэффициентом 13.65.
WBC отказался утверждать бой Бетербиева с Биволом.
Джонс заявил о готовности провести бой с Павловичем за большой гонорар.
Уайлдер провёл ночь в полиции из-за незаконного ношения оружия.
- 5 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 мая 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00