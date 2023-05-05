Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: дата боя UFC 288, где покажут, во сколько начало

В ночь с 6 на 7 мая 2023 года состоится турнир UFC 288. В главном поединке спортивного мероприятия встретятся два американца: обладатель титула организации в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и бывший чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо. Начало поединка не ранее 7:00 мск.

В прямом эфире бои основного карда UFC 288 покажет телеканал «Матч!». Начало трансляции поединка Алджамейн Стерлинг – Генри Сехудо не ранее 7:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уверены в победе Генри Сехудо и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.80. Шансы Стерлинга оценены в 2.06. Аналитики считают, что поединок продлится всю дистанцию. Сделать ставку на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.60, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.25.

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