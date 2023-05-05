Сауль Альварес — Джон Райдер: когда бой, кто фаворит, на кого ставить
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В ночь с 6 на 7 мая пройдет бой между Саулем «Канело» Альваресом и Джоном Райдером за титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring во втором среднем весе. Бойцовский вечер будет проведён на арене «Estadio Akron» в Мексике. Начало боя не ранее 6:00 мск.
Эксперты уверены в победе Канело и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.06. Шансы Райдера оценены в 9.60. Аналитики считают, что поединок закончится досрочно. Сделать ставку на тотал больше 11.5 раунда можно за 3.00, а тотал меньше 11.5 раунда идёт за 1.36.
Экспресс с коэффициентом 13.65.
WBC отказался утверждать бой Бетербиева с Биволом.
Джонс заявил о готовности провести бой с Павловичем за большой гонорар.
Уайлдер провёл ночь в полиции из-за незаконного ношения оружия.
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