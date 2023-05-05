Карлос Алькарас – Борна Чорич: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Мадриде

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Мадриде Карлос Алькарас – Борна Чорич.
Ставка: победа Алькараса с форой (-5.5) за 1.94.
«Полуфинал в Мадриде станет для испанца Карлоса Алькараса и хорвата Борны Чорича первым очным поединком. И, конечно, 19-летний лидер мирового рейтинга, наверное, лучший на данный момент действующий «грунтовик» в мире, хозяин кортов Алькарас, фаворит этого матча. В четвертьфинале Карлос уверенно расправился с россиянином Кареном Хачановым – 6:4, 7:5.
26-летниий Борна Чорич сейчас двадцатый в рейтинге. В 2017 году он выиграл свой первый из трёх титулов, и было это на грунте. То есть, в полуфинал хорват пробился неслучайно. В 1/4 он легко расправился с немцем Даниэлем Альтмайером – 6:3, 6:3. Но испанец это, явно не его уровень. Для сравнения, у его 19-летнего соперника уже 9 трофеев за куда более короткую карьеру. Да и в Мадриде Карлос выглядит машиной по добыванию побед. Выиграет он и сейчас. Ставлю на победу Алькараса с форой (-5,5)», — сказала Петрова.
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Экспресс с коэффициентом 13.65.
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