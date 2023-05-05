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Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Мадриде

Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Мадриде
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Мадриде Ян-Леннард ШтруффАслан Карацев.

Ставка: победа Карацева за 1.81.

«Выход в полуфинал лаки-лузера из Германии (65-я ракетка мира) и квалифаера из России (121-е место в мировом рейтинге), конечно, стал главной неожиданностью проходящего в Мадриде турнира. И сейчас кто-то из них выйдет в финал!

Лучшие прогнозы на сегодня.

33-летний немец и 29-летний россиянин, как ни странно это выглядит на первый взгляд, до этого турнира ни разу не встречались друг с другом. Аслан Карацев выиграл свой четвертьфинал у китайца Чжан Чжичжэня 7:6, 6:4 ещё вчера днём, а Ян-Леннард Штруфф обыграл грека Стефаноса Ципципаса 7:6, 5:7, 6:3 почти в полночь.

Мадрид (м). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 21:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Это и должно дать преимущество нашему теннисисту. Плюс Карацев просто сильнее. Он и должен победить. Ставлю на победу Карацева», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 13.65.

Карацев и Штруфф повторят необычное достижение.

Кудерметова взяла лишь два сета в матче со Свёнтек.

Веснина: Карацев поймал невероятный кураж.

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