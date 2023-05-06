«Милан» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Милан» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 2.09.

«Милан» примет дома «Лацио» в очередном туре Серии А. Ещё недавно казалось, что римляне закрепились на второй строчке в лиге. Однако неудача уже в этом матче может способствовать понижению команды в турнире.

Дело в том, что пару раз «Лацио» недавно уступил, хотя до этого уверенно выигрывал почти у всех. Отобрать очки у подопечных Сарри смогли «Торино» (0:1) и «Интер» (1:3). Зато до этого римляне отметились уверенной победой над «Ювентусом» — 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В таблице «Лацио» всё ещё идёт вторым, однако отрыв от преследователей у клуба уже сократился до одного и четырёх очков. Поэтому проигрывать в оставшихся матчах подопечным Сарри никак нельзя.

«Милан» проводит неровную концовку сезона. В пяти турах Серии А клуб смог добиться только одной победы — 2:0 с «Лечче». А вот в остальных четырёх встречах миланцы играли вничью, в том числе с относительно слабыми «Болоньей» (1:1), «Эмполи» (0:0) и «Кремонезе» (1:1).

С 58 очками команда уже опустилась на шестое место. Впрочем, успех в этом туре может позволить подопечным Пиоли подняться сразу на несколько строчек. Плотность в турнире довольно большая сейчас.

Такие результаты «Милана» можно связать с участием в других турнирах. Так, смог клуб пройти в полуфинал Лиги чемпионов, по пути выбив будущего чемпиона Италии — «Наполи». Собственно, следующий матч еврокубка будет у команды уже на следующей неделе. Так что все силы в игре с «Лацио» подопечные Пиоли не могут оставить.

Думаю, что нас тут ждёт равная встреча. «Лацио» пару раз проиграл недавно. Однако «Милан» явно собирается подкопить силы перед полуфиналом ЛЧ. Очевидного фаворита я тут не вижу. Но жду от соперников активной игры в атаке. Поэтому предлагаю заключить пари на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

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