«Торпедо» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Торпедо» – «Ахмат» в 26-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Московское «Торпедо» будет у себя в «Лужниках» принимать грозненский «Ахмат». «Ахмат» на пятом месте в турнирной таблице, но дорого обходится ему каждая игра. Команда теряет лидеров: не будет Харина, не будет Бериши, тяжёлую травму получил Лечи Садулаев, но скамейка достаточно глубокая, и точно найдутся те, кто выйдет на матч с «Торпедо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но торпедовцы играют дома. Перед последними матчами они даже заезжают на базу в Кратово в Раменском и готовятся на натуральных полях, в отличие от предыдущих месяцев, когда готовились на искусственных перед играми чемпионата. Клотет возвращается на своё законное место к бровке. Мини-конфликт с отчислением игроков, я думаю, остался уже позади. Ну, что ещё делать «Торпедо»? Просто играть в удовольствие, играть в атаку. 13 очков у команды, конечно, спастись будет практически нереально. Думаю, «Ахмат» этот весёлый футбол вполне может подхватить и мы вправе ждать хорошую результативную игру», — сказал Генич.

Вариант «обе забьют» здесь просматривается за неплохой коэффициент 1,75. Можно заиграть и тотал больше 2,5 за 1,92. Я думаю, что в этом матче должно быть весело», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

«Челси» готов купить Лаутаро Мартинеса у «Интера» за € 75 млн.

Аленичев: убери Малкома и Клаудиньо, что будет с «Зенитом»?

Денисов: я и без подготовки сыграю не хуже действующих игроков РПЛ.