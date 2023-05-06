«Ман Сити» — «Лидс»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Ман Сити» — «Лидс».

Ставка: победа «Манчестер Сити» в 1-2 мяча за 2.08.

«35-й тур чемпионата Англии. Конечно, «Сити» является фаворитом. Команда в последнее время действует великолепно, выносит всех подряд. «Горожане» идут на первом месте, опережая на одно очко «Арсенал». Победив в этом матче, они могут вырваться вперёд на безопасное расстояние.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Манчестер Сити» задача простая: взять три очка, но поберечь силы перед Лигой чемпионов. Мы знаем, что Гвардиола при комфортном счёте делает много замен, часто рискует, убирает лидеров, чтобы позволить им отдохнуть.

Думаю, что и здесь «Сити» победит с небольшой разницей», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

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