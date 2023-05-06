«Ростов» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Факел» в 26-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.06.

«Ростов» дома будет принимать воронежский «Факел». «Ростову» куда сложнее играть против таких закрытых команд, которые играют в три центральных защитника и окапываются на своей половине поля, чем против статусных соперников, будь то «Спартак» или «Зенит», которые сами идут на «Ростов», и, соответственно, у ростовчан появляются зоны, в которых за счет автоматизма, взаимодействий, спаечек команда Валерия Карпина может соперника переиграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Будет очень сложная игра для «Ростова», в этом нет никаких сомнений. Дебютный матч Вадима Евсеева на посту главного тренера воронежцев. Его пригласили не для того, чтобы показывать красивый футбол, а для того, чтобы сохранить место в Премьер-Лиге, пусть даже через стыковые матчи.

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Я думаю, что «Факел» окопается, тяжело будет эту оборону вскрывать и первый тайм, скорее всего, может получиться малорезультативным. А во второй половине уже, когда соперники подустанут, больше будет контратак, скорее всего, футбол получится куда результативнее.

Мой прогноз на эту встречу – «второй тайм результативнее первого» за коэффициент 2.06», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

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