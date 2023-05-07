«Зенит» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 26-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.92.
«Зенит» выиграл в чемпионате, но проиграл крупно в Кубке, поэтому он хочет показать свое превосходство в очном матче. В потрясающей форме находится Малком.
Абаскаль пробует разные схемы, перемещает игроков. Уверен, что это не будет скучная игра, думаю, что Абаскаль придумает что-то эдакое, где «Зениту» придется попотеть. Если «Спартак» сыграет смело, то точно будет матч-огонь! Мой вариант – обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 16.55.
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