«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.64.

«Каким бы исходом игра ни завершилась, но матч получится классным со всех точек зрения. Будет тактическая битва Анчелотти и Гвардиолы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но мне кажется, что единственный шанс мадридцев добыть результат — это отдать мяч, как обычно «Реал» это делает в больших матчах, а также подлавливать соперника на ошибках. У «Реала» это получается отлично. Команда умеет включаться в нужные моменты. Примерно в таком стиле и была одержана победа над «Барселоной» 4:0. Мне кажется, что против «Манчестер Сити» очень опасно играть в какой-то другой футбол. Именно такую тактику наверняка и выберет Анчелотти.

«Реал» — одна из лучших команд по переходу от обороны в атаку, но далека от идеала по игре в защите. Пропускают мадридцы немало.

«Манчестер Сити» на сегодняшний день, наверное, самая сильная команда в мире. В последних 16 матчах удалось победить 15 раз. Почти не сомневаюсь, что «Манчестер Сити» будет играть с позиции силы, контролировать игру. «Реал» возражать не будет, а гости по-другому и не умеют. Однако «Манчестер Сити» всё же не идеален после потери мяча. В обороне случаются недочёты. Но Гвардиола, понимая, против какой команды он играет, сделает на этом упор. Слишком раскрываться «горожане» не должны.

Вполне возможно, что получится такая тактическая игра, в которой «Манчестер Сити» будет контролировать мяч и ждать свои шансы. В то же время «Реал» будет делать то же самое, но без мяча, в надежде на ошибки «Манчестер Сити».

Понятно, что «Манчестер Сити» фаворит в этой игре, поэтому возьму Х2 и ТМ (4.5). Мне кажется, что жёлтых карточек не будет много, хоть и судить будет Артур Диаш, который частенько показывает карточки, но тут грубости ждать не стоит, разве что прерывание атак», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 7.06.

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