«Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Нью-Джерси» — «Каролина».

Ставка: победа «Каролины» в матче за 2.24.

«Нынешний «Нью-Джерси» — это, конечно, не та знаменитая «сушилка», которая была во времена Славы Фетисова. И иногда «дьяволы» позволяли себе оторваться. Но позволяли они это в регулярном сезоне, когда бывает всякое. Да и тогда восемь шайб в одном матче не забрасывали. Семь было, шесть было несколько раз, но вот до восьми не доигрывались. А чтобы показать такую результативность в плей-офф, где сам Бог велел всем играть от обороны…

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, с психологической точки зрения такой результат на руку «Каролине». Сколько бы ни забросили в одном отдельно взятом матче «дьяволы» — хоть восемь, хоть восемьдесят восемь, — это все равно только одна победа. А вот выплеснуться в этих голах команда может, в идеале – до донышка.

Еще в момент выхода соперников на площадку было подозрение, что в выездной серии «лавины» ставят отнюдь не на третий матч. И, по большому счету, после первого периода «Каролина» бросила играть, сосредоточившись на четвертом матче. Ей в соответствии с программой-минимумом, надо брать на выезде одну победу, и есть большое подозрение, что в четвертой игре «лавины» ее возьмут.

Поэтому прогнозирую достаточно насыщенный заброшенными шайбами четвертый матч. Ну, до двенадцати шайб дело наверняка не дойдет, слишком жирно это будет для болельщиков Ньюарка. Но на тотал выше 5,5 соперники наиграют. А по итогам матча не мытьем, так катаньем «Каролина» третью победу добудет. Она у нас будет злой после зуботычины в третьей игре», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.06.

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