Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

«Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Нью-Джерси» — «Каролина».

Ставка: победа «Каролины» в матче за 2.24.

«Нынешний «Нью-Джерси» — это, конечно, не та знаменитая «сушилка», которая была во времена Славы Фетисова. И иногда «дьяволы» позволяли себе оторваться. Но позволяли они это в регулярном сезоне, когда бывает всякое. Да и тогда восемь шайб в одном матче не забрасывали. Семь было, шесть было несколько раз, но вот до восьми не доигрывались. А чтобы показать такую результативность в плей-офф, где сам Бог велел всем играть от обороны…

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, с психологической точки зрения такой результат на руку «Каролине». Сколько бы ни забросили в одном отдельно взятом матче «дьяволы» — хоть восемь, хоть восемьдесят восемь, — это все равно только одна победа. А вот выплеснуться в этих голах команда может, в идеале – до донышка.

Еще в момент выхода соперников на площадку было подозрение, что в выездной серии «лавины» ставят отнюдь не на третий матч. И, по большому счету, после первого периода «Каролина» бросила играть, сосредоточившись на четвертом матче. Ей в соответствии с программой-минимумом, надо брать на выезде одну победу, и есть большое подозрение, что в четвертой игре «лавины» ее возьмут.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
10 мая 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому прогнозирую достаточно насыщенный заброшенными шайбами четвертый матч. Ну, до двенадцати шайб дело наверняка не дойдет, слишком жирно это будет для болельщиков Ньюарка. Но на тотал выше 5,5 соперники наиграют. А по итогам матча не мытьем, так катаньем «Каролина» третью победу добудет. Она у нас будет злой после зуботычины в третьей игре», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.06.

Никишин: хотелось бы, чтобы моё имя было на слуху и меня узнавали на улице.

Воспитанник «Металлурга» Антипин заключил контракт с «Трактором».

Самсонов получил травму в матче с «Флоридой».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023