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«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги конференций

«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги конференций
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.

«Вест Хэм» явно прибавил в последнее время – игроки с гораздо большим желанием выходят на поле, что отражается и на самоотдаче, и на эффективности, и на результатах. Лондонцы только что провели качественный матч с «МЮ», заслуженно победили, практически обеспечили себе сохранение прописки в АПЛ, и теперь всё своё внимание сосредоточат на Европе, где до трофея всего два раунда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«АЗ Алкмар» уступает «молотобойцам» в классе, да и даже по голландским меркам являются в этом сезоне не более чем добротной, но средней командой. Алкмарцы хороши в организации, и на это, судя по всему, они сделают упор.

Лига конференций. 1/2 финала. 1-й матч
11 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Не начался
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хозяева же будут планомерно расшатывать их оборону и ждать своего шанса. Вряд ли игра получится очень зрелищной — скорее всего, забито будет не более трёх мячей, и при этом хозяева добудут как минимум ничью», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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