«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги конференций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.
«Вест Хэм» явно прибавил в последнее время – игроки с гораздо большим желанием выходят на поле, что отражается и на самоотдаче, и на эффективности, и на результатах. Лондонцы только что провели качественный матч с «МЮ», заслуженно победили, практически обеспечили себе сохранение прописки в АПЛ, и теперь всё своё внимание сосредоточат на Европе, где до трофея всего два раунда.
«АЗ Алкмар» уступает «молотобойцам» в классе, да и даже по голландским меркам являются в этом сезоне не более чем добротной, но средней командой. Алкмарцы хороши в организации, и на это, судя по всему, они сделают упор.
Хозяева же будут планомерно расшатывать их оборону и ждать своего шанса. Вряд ли игра получится очень зрелищной — скорее всего, забито будет не более трёх мячей, и при этом хозяева добудут как минимум ничью», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 9.90.
Джеко повторил достижение Зидана и Роналду.
Комличенко: сильно скучаю по еврокубкам.
Шевченко: «Милан» психологически проиграл «Интеру».
- 11 мая 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:00
- 7 мая 2023
-
19:00