«Ювентус» – «Севилья»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Турине

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Севилья» в полуфинале Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.77.

«Ювентус» сыграет с «Севильей». Два опытнейших еврокубковых бойца. «Севилья» преобразилась с новым тренером, прошла «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, в чемпионате совершила рывок с самых низов в середину таблицы. Поверили в себя севильцы, но все-таки, на мой взгляд, состав у них сейчас не такой сильный, какой позволял выигрывать еврокубки. Мало игроков в группе атаки, которые могут придумать моменты. Эн-Несири сильный нападающий, он это показал на чемпионате мира, но вокруг ребята послабее. А Ракитич все-таки уже далеко не тот, что был в «Барселоне».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ювентус» делал ставку на Лигу Европы еще до того, как ему вернули очки в чемпионате. Но там разбирательства идут, поэтому сбавлять ни в коем случае нельзя. Неплохо туринцы выглядят, только что одержали победу 2:0 на сложном выезде, выиграв у «Аталанты». Ди Мария классно играет, Влахович начал забивать. Все-таки по классу «Юве» эту «Севилью» превосходит.

На мой взгляд, туринцы должны понимать, что нельзя ехать в Испанию, не выиграв дома. Все видели, что там сделали с «МЮ». Так что в первой игре ставлю на «Ювентус». На опыте, классе как-нибудь сумеют дожать соперника. Они уже это показывали в плей-офф – со «Спортингом», «Фрайбургом». Есть у «Юве» характер», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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