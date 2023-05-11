«Фиорентина» — «Базель»: прогноз Егора Титова на игру Лиги конференций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Фиорентина» – «Базель» в полуфинале Лиги конференций сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-1) за 1.53.

«В этой паре для меня явный фаворит «Фиорентина». Она замечательно проводит отрезок с конца зимы и до этой поры. Как вернулись еврокубки, так «фиалки» и расцвели. Существенный прогресс в чемпионате, яркая, куражная игра в большинстве встреч. Приятно смотреть на её матчи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Базель» с огромным трудом добирался до полуфинала. На нескольких стадиях играли овертайм, отыгрывались, проявляли характер. Даже удивительно, что у «Базеля» получилось так далеко зайти, учитывая, что команда постоянно теряет футболистов и о сплочённости речь трудно вести.

Но всё-таки с соперниками уровня «Фиорентины» швейцарцы в плей-офф пока не встречались. На мой взгляд, итальянцы значительно сильнее, ещё и начинают дома. Они сделают всё, чтобы создать задел перед поездкой в гости к волевому «Базелю». И комбинационный футбол «Фиорентины», быстрая игра в пас позволят ей быстро вскрыть оборону соперника, которая «на ноль» не играла с 1 апреля. Ставлю на хозяев с форой (-1)», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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