«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз Егора Титова на игру 1/2 финала Лиги конференций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вест Хэм» – «АЗ Алкмар» в полуфинале Лиги конференций сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 3 за 2.65.
«Здесь вроде бы для всех фаворитом считается «Вест Хэм», клуб из АПЛ, у которого большие возможности, мощный состав. Но голландцы не раз всех удивляли в еврокубках. Как правило, каждая команда из чемпионата Нидерландов обладает поставленной, отлаженной игрой. Там есть чёткое понимание, что требуется в том или ином матче, в той или иной ситуации. Голыми руками эти клубы не возьмёшь, тем более сейчас «АЗ» почувствовал свою силу, далеко зашёл. И в его составе талантливых ребят полно, многие из которых после этого сезона пойдут в серьёзные клубы.
«Вест Хэм» стал очень весёлой командой – забивает много, пропускает немало. Наверное, только последняя игра с «МЮ» (1:0) выбивается из графика, но там забили в середине первого тайма и решили сыграть от соперника. В итоге вышло неплохо: «Юнайтед» владел мячом, но отыграться не сумел. С «АЗ» будет другой футбол. Лондонцы полетят вперёд, постараются сломать соперника сразу же. Это их стиль. Но не исключаю, что голландцы могут и ответить. Они очень здорово выбегают в контратаки, быстрые, техничные. Могут быть проблемы у «Вест Хэма». Но точно должно быть немало голов. Я бы даже рискнул поставить на тотал больше 3», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 9.90.
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