Финляндия — США: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Финляндия – США.

Ставка: победа Финляндии и ТБ 3.5 за 2.08.

«Для половины чемпионата мира, той, что называется «группой А» и будет играть в Финляндии, этот станет матчем открытия. А заодно, вполне возможно, одним из самых интересных матчей всего группового турнира, поскольку в нём встречаются антиподы. Лёд и пламень. Сборная США, которая все последние годы пытается играть в советский атакующий хоккей, хоть американцев за это каждый год бьют по голове. И сборная Финляндии, которая ни в какой хоккей не играет вовсе, поскольку все матчи, даже с распоследними аутсайдерами, прячется за выкаченным в своей зоне «автобусом». И будет прятаться впредь, можно в этом не сомневаться, потому что по-другому финны не играют.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последние годы в рамках чемпионатов мира данные соперники встречались нередко, а на предыдущем ЧМ так и вовсе дважды – в группе и на полуфинальной стадии. И оба раза американская атака была засушена и заморожена. В полуфинале у «звёздно-полосатых» что-то даже начало получаться, но не более того. Оба раза американцы пропустили по четыре шайбы, и этого хватило для двух поражений, поскольку столько же – четыре шайбы — они за две игры вкупе забросили.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 12 мая 2023, пятница. 16:20 МСК Финляндия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Автор этих строк не ждёт ничего нового от нынешнего чемпионата в целом и каких-то нововведений в игру данных соперников уже конкретно. Американцы – они всегда американцы, а финны в последние пару лет чётко поняли: чем больше «автобус» они выкатывают, чем больше сушат всё живое на льду, тем больше у них шансов. Поэтому ждём матч открытия с интересом, но не слишком большим. Поскольку можно заранее и с большой долей уверенности предположить и характер предстоящего матча, и итоговый результат. Даже с поправкой на «хватай мешки – вокзал поехал», царящие на всех первых матчах таких больших турниров.

Итак, финская победа в основное время при тотале, превышающем 3.5», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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