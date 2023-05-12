Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Лечче».

Ставка: победа «Лацио» с форой (-1.5) за 3.00.

«Лациале» несколько сбавили обороты, после серии из четырёх побед они выиграли только один матч из четырёх последних. Причём два поражения «орлята» получили от миланских грандов, которые являются их главными преследователями в Серии А. Обычно надёжная оборона «орлят», их главный козырь, в этих матчах пропустила пять голов, что никак не назовёшь хорошим результатом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лечче» – скромный борец за выживание, который пока не спустился в зону вылета только потому, что неплохо провёл первую часть сезона. Во второй дела у гостей уже идут не лучшим образом. Всего одна победа в 10 последних матчах при восьми поражениях. Из-за чего отрыв «Лечче» от зоны вылета сократился до четырёх очков. Хорошо хоть календарь на финише у команды Марко Барони не самый сложный, в отличие от «Специи» и «Вероны», которые пытаются их догнать.

«Лечче» проиграл пять последних выездных матчей и отметился в них всего одним забитым голом, зато в ворота «Ювентуса». На таком слабом сопернике «лациале» должны отыграться за все последние поражения. Вряд ли они пропустят от «Лечче», а забить могут запросто, причём не раз, а может, и не два. Предлагаем поставить на победу «Лацио» с форой (-1.5) за 3.00.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

Килиан Мбаппе: не мешайте моё имя в своих салатах и проверяйте источники.

Хаби Алонсо рассказал о первой за 10 лет встрече с Жозе Моуринью.

Тьерри Анри предложил пять способов усовершенствовать футбол.