«Зенит» — «Краснодар»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!
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6 мая пройдёт матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар». Начало — в 16:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Петербуржцы — уже чемпионы, а южане пытаются подняться как можно выше в турнирной таблице РПЛ. Сергей Семак постарается настроить команду показать свой максимум перед родными трибунами. Одержат ли зенитовцы победу в новом статусе?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар».
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