«Зенит» — «Краснодар»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!

6 мая пройдёт матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар». Начало — в 16:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Петербуржцы — уже чемпионы, а южане пытаются подняться как можно выше в турнирной таблице РПЛ. Сергей Семак постарается настроить команду показать свой максимум перед родными трибунами. Одержат ли зенитовцы победу в новом статусе?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар».