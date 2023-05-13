«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 13 мая

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» в 27-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.26.

«Чемпион уже известен, вопрос лишь был в том, в каком туре «Зенит» оформит чемпионство. Красиво и драматично это получилось сделать в матче со «Спартаком».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» тоже на ходу, он неплохо выглядел в последних матчах, даже несмотря на травмы. У «Краснодара» важнейший матч посреди недели в Кубке России, поэтому команда будет держать в голове матч с «Уралом».

После матча будет награждение, и, чтобы не испортить праздник, «Зенит» постарается одержать победу. Думаю, что будет весёлый футбол. Нет смысла «Краснодару» сидеть в обороне и просто отбиваться.

Я бы сыграл тотал больше 1.5 в первом тайме, а также победу «Зенита» через «верх». Я верю в результативный матч», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.26.

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